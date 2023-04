Após terminar o namoro, ex-BBB vem a Goiânia para curtir a noite com amigos

Buscando novidades no agronegócio, o ex-BBB Gustavo Cowboy está em Goiânia. A viagem ocorre logo depois dele confirmar o término com a jogadora de vôlei Key Alves, quem conheceu durante o BBB 23.

A tour começou na terça (04), quando postou fotos com o anapolino e ex-BBB Caio Afiune, com quem compareceu à gravação do DVD de uma dupla sertaneja.

Após viver um romance na casa mais vigiada do Brasil, o empresário também confirmou presença em um show do cantor Zé Felipe, que ocorrerá na capital goiana no próximo fim de semana.

O Mato-Grossense já havia sinalizado a vinda a Goiás, através de post nos stories.

“Partiu Goiânia buscar novidades para o agro e vamos escutar uns modão,” publicou.

Gustavo foi eliminado do Big Brother, em fevereiro, e sua ex-companheira Key Alves, em março. Ele recebeu 71,78% de votos e ela 56,67%.

Apesar do anúncio do término ter sido dado de forma branda e positiva pelo Cowboy, que afirmou admirá-la e ter tomado a atitude pelo bem de ambos, Key rebateu com posts nos quais afirma que o término não foi amigável e que não pretende manter a amizade com o ex.