Caiado diz que as forças policiais estão com atenção redobrada para evitar que Goiás tenha ataques como o de SC

O governador Ronaldo Caiado (UB) se pronunciou após o ataque a creche que matou quatro crianças na manhã desta quarta-feira (04), em Blumenau (SC).

“Tamanha brutalidade contra crianças indefesas nos deixa sem chão, sem respostas. Que o assassino seja punido com todo rigor da lei e também com o banimento do seu nome”, disse Caiado.

Para evitar que episódios como este ocorram em Goiás, o chefe do Executivo estadual destacou que as forças policiais estão com a atenção redobrada para evitar massacres.

Os principais agentes envolvidos são os do Batalhão Escolar e da Delegacia de Crimes Cibernéticos, identificando ameaças nas escolas e no ambiente virtual.

Caiado também pediu para que o autor do ataque não ganhe notoriedade, pois a divulgação pode motivar ataques semelhantes.