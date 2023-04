Confira a programação de igrejas de Anápolis entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa

Como já é costume em Anápolis na Semana Santa, diversas instituições religiosas prepararam atividades especiais para os fiéis, tento católicos quanto evangélicos.

Haverá a celebração de diversas missas, cultos, procissões, teatros e espetáculos. O Portal 6 separou a programação de alguns desses locais

Paróquia Santana de Anápolis

Na quinta-feira (06), será celebrada a Missa da Ceia do Senhor e Lava pés às 19h30. Já na sexta (07) ocorrerá a celebração da Paixão do Senhor e veneração da Santa Cruz ás 15h e a encenação da Paixão e Morte de Jesus Cristo às 19h30.

No sábado (08), haverá a Vigília Pascal às 19h e no domingo de Páscoa, diversas missas ao longo do dia.

Paróquia Nossa Senhora D’Abadia

A paróquia celebrará, na quinta-feira (06), a Missa da ceia do senhor às 19h. Na sexta-feira (07) a Celebração da Paixão do Senhor será às 15h e a Procissão do Senhor Morto às 18h.

O sábado (08) marcará a Solene Vigília de Páscoa, às 19h. No deia seguinte (09) também serão conduzidas diversas missas.

São Francisco

Na quinta-feira (06), ocorrerá a Missa da Ceia do Senhor às 19h em todas as capelas ligadas à Paróquia São Francisco de Assis. Já na sexta-feira (07), haverá a Procissão do Senhor Morto, às 16h na Matriz e encenação da Paixão do Senhor, às 19h, também na Matriz.

No Sábado (08) haverá uma missa às 19h nas Clarissas e às 20h em diversas capelas. Já no domingo, serão conduzidas missas nas capelas da rede ao longo do dia

Church

No domingo (09) haverá o musical Ele Vive – Galeria da Fé, falando sobre homens que marcaram a história da fé, às 19h, com entrada gratuita ao público.

IPR in Family

No domingo, a partir das 19h, a IPR in Family terá um culto especial, com direito a cantata de Páscoa, dança e teatro da in Family kids. Haverão ainda danças e uma encenação da história de Jesus, além da tradicional ceia de Páscoa.