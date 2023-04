Conheça as marcas de refrigerantes que foram criadas em Goiás e tem gostinho de infância

Embora muitos não saibam, Goiás também ocupa um lugar de destaque na produção de refrigerantes. Várias dessas bebidas, que inclusive, marcaram a infância de diversos goianos.

O Portal 6 separou algumas dessas marcas, idealizadas e produzidas no estado. Veja!

1 – Pitchula

Queridinha de vários, a Pitchula, ou pitchulinha como é popularmente conhecida, está no mercado há mais de uma década. Com um design e sabor extremamente nostálgicos, o refrigerante vitaminado conquistou um espaço especial no coração dos goianos.

Nos sabores de cola, laranja, guaraná e limão, a marca atende a diversos gostos em um formato de 250 mL.

2 – Pitchulão

Para quem já gostava da Pitchula, a versão gigante do refrigerante chegou para ficar. Ela conta com 2 litros da bebida, no sabor laranja e guaraná, ideal para dividir com toda a família.

3 – Big Boy Cola

Todo goiano que se preza com certeza já experimentou o Big Boy Cola. Marcando presença especialmente nas festas de aniversário de crianças, o refrigerante passou um tempo longe do mercado, mas voltou com tudo.

4 – Goianinho

Para fechar a lista, não podia faltar o xodó do estado: o Goianinho, que está há mais de duas décadas no mercado. Vindo em diversos formatos e tamanhos, os sabores cola, laranja, uva e os clássicos guaraná e guaraná zero são patrimônios goianos.