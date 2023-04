Evaristo Costa alfineta Virginia Fonseca e revolta Zé Felipe

Um vídeo do TikTok que mostra Maria Alice, 2, filha da influenciadora Virginia Fonseca, preferindo ser pega pela babá do que pela mãe viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Virginia até tenta que a menina volte aos seus braços, mas não é correspondida.

Curiosamente, o jornalista Evaristo Costa resolveu causar polêmica e alfinetar a influenciadora. No Twitter, escreveu: “Já ouviram falar: Mãe é quem cria?”

Já ouviram falar: "mãe é quem cria"? — Evaristo Costa (@evaristocosta) April 5, 2023

A postagem dividiu a web. Muitos estranharam o posicionamento do apresentador. “Que pedrada de verdade que o cara jogou! Sem dó”, opinou o perfil de Augusto CMG. “A verdade dói”, escreveu o perfil de Leila Germano.

Porém, outras pessoas se mostraram tristes com o vídeo e com a exposição considerada exagerada. “Não me levem a mal, mas esse vídeo me fez mal”, postou Vini Almeida. “Se minha filha se sentisse mais confortável no colo de terceiro do que no meu que sou mãe dela, eu me sentiria muito mal”, publicou Dywhore.

“Acho muito triste que essa criança tenha a vida dela inteira exposta e nunca terá a opção de escolher se quer ou não ser famosa”, opinou Swiftielavi.

ZÉ FELIPE XINGA EVARISTO

Quem não gostou nada da interação foi o marido de Virginia, o cantor Zé Felipe. Pelos stories, o músico xingou o jornalista.

“Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c*, rapaz! Folgado”, esbravejou.

“Muita gente querendo vir falar mer**. Atrás da internet a gente fica grandão. Fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, não. Muita gente folgada. Ficam atrás de perfil e na cara não falam”, completou.