Prefeitura de Anápolis publica a exoneração de mais de 350 comissionados; veja a lista

Um decreto do prefeito Roberto Naves (PP), publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (05), exonerou mais de 350 funcionários comissionados no município.

A medida foi anunciada ainda em fevereiro, como parte de uma reforma administrativa da Prefeitura, visando reduzir as despesas no orçamento do Poder Público.

Os servidores dispensados ocupavam cargos de assessor geral I e II no âmbito da gestão municipal.

Conforme o texto, o decreto entra em vigor a partir do momento de publicação. Para ver a lista com o nome dos comissionados exonerados, clique aqui.