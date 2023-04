Vai viajar? Saiba como economizar na hora de encher o tanque em Goiânia

Os postos de combustíveis de Goiânia vêm apresentando valores divergentes há semanas, com variações que chegaram a 24%. Entretanto, neste período pré-feriado de Sexta-feira Santa, a oscilação reduziu e a diferença de preços atinge 17,6% para o litro de gasolina e 16,2% para o etanol.

Para ajudar quem planeja viajar neste fim de semana, o Portal 6 acessou dados do aplicativo Eon, da Secretaria da Economia, que informa onde é possível encontrar os valores em tempo real dos litros comercializados na capital . O levantamento foi realizado nesta quarta-feira (05), por volta das 15h.

Assim, o Posto 74, localizado no Setor Central, oferece o litro de gasolina mais em conta, por R$ 4,99. O segundo lugar da lista de opções baratas é o Posto Xodó, no Setor Sol Nascente, que vende o litro por R$ 5,09.

Já o Posto Karaka, no Setor Marista, que é onde se encontra o valor do litro mais caro de gasolina, por R$ 5,87 – o que significa que a variação entre os locais é de 0,88 por litro.

Etanol

No caso de quem deseja abastecer com etanol, a melhor opção é Posto Show 5ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova, que vende o litro por R$ 3,69. Em segundo lugar, o Posto O Volante, no Setor dos Funcionários, comercializando no valor de R$ 3,71 no dinheiro e R$ 3,99 no cartão de débito, conforme dados do Eon.

O Setor Marista é onde se encontra o Posto Alencar, que oferece o litro mais caro, por R$ 4,29, o que representa uma diferença de 0,60 por litro entre as duas extremidades.