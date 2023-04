Babá que olha as filhas de Virginia e Zé Felipe tem o valor de quanto ganha pelo trabalho divulgado

Depois das últimas polêmicas envolvendo babás de famosos e criações dos filhos pequenos, algumas especulações sobre os salários destas profissionais foram levantadas e já é possível saber, em média, qual o valor.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Léo Dias, uma influenciadora do Rio de Janeiro, que preferiu não se identificar, alegou pagar R$ 20 mil para a cuidadora do lar.

Seguindo essa métrica, a digital influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe podem ter um gasto mensal de R$ 80 mil mensal, já que contrataram quatro funcionárias para cuidar das duas filhas pequenas.

Além disso, essas profissionais podem ser levadas para viagens nacionais e internacionais para acompanhar a família e se divertirem também.

Uma outra possibilidade é receber presentes dos patrões, como a babá da filha da Maira Cardi e de Arthur Aguiar, que recebeu uma casa e um carro dos artistas.