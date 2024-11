Você pode estar comprando detergente errado! Veja para que serve a cor de cada um

Cada cor indica uma função específica do produto, que pode facilitar sua rotina na limpeza diária

Ruan Monyel - 24 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@jefdicastech)

Na hora de escolher o detergente para lavar louças, muitos de nós vamos pela fragrância, mas você já parou para pensar se está escolhendo o produto certo?

Com tantas opções disponíveis nas prateleiras, fica difícil saber qual pegar, e ao contrário do que muitos pensam, as cores dos detergentes não são apenas um detalhe estético.

É isso mesmo, cada cor indica uma função específica do produto, que pode facilitar sua rotina na limpeza diária. Ficou curioso? Leia até o fim e veja quais funções.

Quando o assunto é lavar as louças, o detergente é indispensável, e mesmo com outros produtos no mercado, ele ainda é o mais utilizado.

Apesar de ser tão comum, poucas pessoas sabem que a escolha da cor do detergente pode fazer toda a diferença no resultado da limpeza.

Isso porque, além de uma questão visual e de fragrância, as cores estão associadas a usos que vão além da pia, e podem facilitar a vida de quem cuida dos afazeres domésticos.

E se você nunca parou para analisar a cor do detergente antes de colocá-lo no carrinho de compras, a partir de agora, será impossível não ter mais atenção.

O detergente amarelo é o correto para lavar as louças, enquanto o produto na cor vermelho e indicado para limpeza do piso.

Já o detergente neutro é ideal para a limpeza do vaso sanitário e o na cor verde é perfeito para a lavagem das mãos e do rosto.

Por fim, surpreendendo a todos, o detergente de coco, indicado para lavagem das roupas, principalmente peças brancas, sendo um ótimo removedor de manchas.

Dá próxima vez que for ao supermercado, vale a pena repensar na cor do produto que está levando. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeferson de Oliveira Tecnologia (@jefdicastech)

