Últimos dias para inscrição no concurso público da Polícia Científica de Goiás

Estão nos últimos dias o período de inscrição para o concurso público da Polícia Científica de Goiás. Os interessados tem até o dia 09 de abril.

São 141 vagas para nível médio e superior, sendo 52 de perito criminal e outras 89 para auxiliar de autópsia de 3ª classe. Do total, 5% são reservadas à candidatos com deficiência.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), banca responsável pela realização do certame.

A remuneração inicial é de R$ 12.247,85 para perito criminal e de R$ 6.353,13 para auxiliar de autópsia. A jornada de trabalho semanal é de 40h.

Para ler o edital, clique aqui.