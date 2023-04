Já reparou como vira e mexe grandes empresas estão envolvidas em polêmicas e se tratando das que fazem parte dos meios culturais, há sempre teorias conspiratórias, como mensagens subliminares, ao seu redor?

Um grande exemplo é a Disney, que se tornou um reduto de gente paranoica que diz ver diversas coisas nas entrelinhas das produções.

Essas tais entrelinhas são mensagens que entram em nossa mente de forma inconsciente, ou seja, não são tão diretas, mas ainda sim o nosso cérebro processa aquilo e dá um significado.

Cá entre nós, não convém muito deixar “recados” subliminares em filmes para crianças, mas a real é que, mal-intencionado ou não, existiam produtores que queriam sabotar algumas obras infantis.

A questão é que essas máscaras só caem depois que somos adultos.

6 mensagens subliminares que tinham nos desenhos e só descobrimos depois de adultos:

1. Cinderela vs Lúcifer

Começando nossa lista, temos uma cena um pouco estranha de uma das maiores princesas da Disney.

Aqui temos Cinderela falando sobre o gato de sua madrasta, chamado Lúcifer. Ela diz: Ora… não pode (Lúcifer) ser tão mau assim.

2. Pato Donald com a boca suja

Nesta cena temos o grande amigo do Mickey, Pato Donald, bem estressado. Não se sabe ao certo o que ele diz, mas parece ser um palavrão dos grandes.

3. A Bela e a Fera para adultos

Para quem tem os olhos mais apurados é fácil identificar esse clássico da Disney fazendo uma referência não muito legal.

Na cena vemos, supostamente, aparecer repetidas vezes a palavra “sex”.

4. Pato Donald ruim na fita

De novo o amigo do ratinho mais famoso da Disney deu o que falar.

Na cena a seguir, vemos um trecho do filme “Uma Cilada para Roger Rabbit”, em que o pato critica a performance do Patolino e o xinga falando sobre a cor de suas penas. Na tradução, no entanto, a fala foi retirada.

5. Aladdin ousado

Essa mensagem subliminar é famosa!

Nela é possível ouvir o Gênio da lâmpadas dizer “good teenagers, take off your clothes”, que em português significa “bons adolescentes, tirem suas roupas”.

Há especulações que, durante a exibição do filme nos cinemas, muitas crianças chegavam a obedecer a esse comando.

6. Jessica Rabbit e sua calcinha

Por fim, temos uma cena em que a sensual Jessica Rabbit, no filme “Uma Cilada para Roger Rabbit?”, acaba mostrando mais do que devia.

No trecho, a personagem é arremessada de um táxi e a abertura da sua saia revela as partes íntimas da garota e pior: ela parecia não estar usando nada por baixo.

