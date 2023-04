Um alerta importante para quem tem casas e coloca elas para alugar foi dado pelo Governo Federal nesta semana. Agora, todos os contribuintes que possuem imóveis alugados e também receberam acima de R$ 28.559,70 em aluguel durante todo o ano de 2022 devem apresentar no Imposto de Renda de 2023, essa informação.

A informação foi dada por meio da Receita Federal, que é um órgão que tem como responsabilidade a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro.

Segundo o órgão governamental, nos casos de quem quem tem casas alugadas por uma pessoa física e o valor for menor que R$ 1.903,98 por mês, o responsável pelo imóvel não precisará colocar essa informação na declaração do imposto de Renda. No entanto, é importante ressaltar que, nos casos em que o valor da casa foi superior ao teto de isenção, o valor deve ser informada a Receita Federal.

Quando o valor do aluguel for maior que R$ 1.903,98 por mês, é necessário que o contribuinte insira essas informações na categoria intitulada “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”.

De acordo com a Receita Federal, além disso, é necessário que o proprietário informe também no campo “Descrição” o nome da empresa que está locando o imóvel e o CNPJ. É necessário que, nessas situações, os dados sejam comprovados pelo inquilino.

É preciso ressaltar que a declaração do Imposto de Renda deve ser enviada de forma online. Para que isso ocorra, basta que o proprietário do imóvel tenha uma conta no site do Governo Federal nos níveis prata ou ouro. Outra forma para enviar a declaração é pelo programa que pode ser baixado nos canais oficiais da Receita.

Após enviar a declaração, o contribuinte pode verificar se possui ou não algumas pendências no sistema por meio dos erros comunicados pela plataforma.

