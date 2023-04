Após receber choque elétrico, idoso fica com o corpo em chamas pendurado em varanda

Uma cena assustadora chamou a atenção de moradores de Montividiu, na quinta-feira (06). Acontece que um idoso, de 75 anos, ficou com o corpo pendurado na varanda de um sobrado após sofrer uma descarga elétrica de alta tensão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estava trabalhando no local quando em um determinado momento, foi atingido pela eletricidade.

Imagens compartilhadas pela PM nas redes sociais mostram populares desesperados com a situação, assim como a hora em que começa a sair fumaça do corpo da vítima.

Ao chegarem no local, os militares conseguiram cortar a eletricidade do local e apagar as chamas do corpo do idoso antes que o pior acontecesse.

Ele foi encaminhado com vida para o hospital da cidade e, de acordo com a PM, está em estado estável.