Sábado pode frustrar os planos dos goianos com fortes chuvas e possibilidade de granizo em Goiânia e Anápolis

Anapolinos e goianienses podem se preparar, porque segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o sábado (08) virá com pancadas de chuva.

Apesar de isoladas, poderão ter intensidade forte ou moderada. O deslocamento de um sistema de baixa pressão levará a nebulosidade para a maior parte do estado, além de rajadas de vento e até eventuais chuvas de granizo.

A precipitação em Anápolis e Goiânia chegará a aproximadamente 15mm. Apesar de atrapalhar os planos de muitos para o pós-feriado, a situação será variável, de modo que momentos de tempo bom ainda ocorrerão.

A umidade relativa do ar vai variar entre 55% e 95%. No panorama geral, as temperaturas variam entre a mínima de 16° e a máxima de 33°.

Outras regiões do estado também devem se preparar para lidar com a instabilidade do clima . Isso porque segundo o boletim, além de Anápolis e Goiânia, também receberam uma boa quantidade de água os municípios de Rio Verde, Três Ranchos, Cumari, Nova Aurora e Cristalina com previsão de 15 mm, além de São Simão com 20 mm.