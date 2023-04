Casal com 17 anos de relacionamento faz teste de DNA e resultado é surpreendente

Celina e Josep Quiñones, juntos há 17 anos e pais de três filhos, descobriram uma verdade chocante sobre o relacionamento deles que abalou toda a família.

É que o casal fez uma árvore genealógica para buscar entender as origens da família e acabou descobrindo que podiam ser parentes.

A mulher explicou que realizou um teste de DNA, enviou para um site especializado e, após alguns dias, recebeu os resultados junto com uma árvore genealógica. Ao analisar a linhagem, os dois perceberam que eram primos.

Como não sabiam o que fazer com a nova informação, ambos entraram em choque e chegaram a questionar se deveriam continuar juntos. No entanto, com o tempo, decidiram conversar com os filhos e trabalhar para se adequarem à nova realidade.

“Foi horrível”, disse Celina em entrevista ao New York Post, “Eu disse que somos parentes e perguntei se não seria melhor separar. Realmente me assustou”.

Com a repercussão do caso, a mulher aconselhou os casais a fazerem teste de DNA antes de se casarem para evitar problemas de parentesco.

Internautas comentaram a situação com mensagens como “que nojo”, escreveu um. Outro disse, “Vocês se parecem, como que não sabiam?”.