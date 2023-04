Corpo do empresário de Anápolis que desapareceu após canoa virar no Serra da Mesa é localizado

O corpo do empresário Rivalino Rodrigues Dias, de 58 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (08) após uma canoa com cinco tripulantes naufragar na noite desta sexta-feira (07) no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia.

Os outros quatro ocupantes da embarcação conseguiram sair da água. Contudo, a vítima desapareceu após o incidente.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros começou o trabalho de buscas ainda pela manhã, com uma equipe de mergulhardores.

Foi por volta de 15h30 que os militares encontraram o homem, já sem vida, a aproximadamente 20m de profundidade e a 40m de distância da margem do lago.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica foi acionada ao local para a perícia e transporte do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Rivalino era uma personalidade conhecida em Anápolis, por ser dono do centro automotivo Riva Car, situado na Avenida Juscelino Kubitscheck, no Jardim Alvorada.

A empresa fundada por ele atua no município há mais de 30 anos com venda de autopeças, serviços e acessórios para veículos.