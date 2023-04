Quando estamos em um relacionamento é comum surgir algumas dúvidas, principalmente aquele questionamento de que “será que o meu namorado de fato é um homem para casar?”.

Esse tipo de devaneio é muito comum de acontecer, mas há alguns indícios que podem rapidamente sanar a sua dúvida!

6 características que demonstram que o seu namorado é um homem para casar:

1. Ele faz a diferença em sua vida

Se seu amor é alguém que definitivamente faz a diferença em sua vida, seja no campo profissional ou pessoal, essa também é uma pessoa que vai te fazer feliz.

Isso porque esse será o seu amparo para vida e suporte emocional para muitas situações. Por este motivo, ele é definitivamente para casar.

2. Sonha em ter uma família

Isso aqui é bem relativo, porque família não significa necessariamente ter filhos. Família pode ser formada apenas pelo casal ou o casal com um pet, por exemplo.

Sonhar em ter uma família é necessário para ser um bom partido e ter um aval para o matrimônio.

3. Você sente que ele quer ter alguém para crescer juntos

Com certeza se seu namorado quer muito ter alguém para crescer junto, automaticamente, ele já se torna um bom partido.

Isso porque esse aqui é um dos pontos principais de um casamento duradouro e frutífero.

4. Ele te ajuda nos trabalhos domésticos

Como nem tudo são flores e não só de amor vive o casal, para se dar bem em um relacionamento é importante sim saber o básico dos serviços domésticos.

Primeiro, que você não pode sobrecarregar o parceiro com isso. Segundo, casamento é sinônimo de compartilhar e troca mútua.

Logo, se seu namorado entende isso e faz questão de colocar a mão na massa, ele é sim um homem para se casar.

5. Você sabe que ele divide o que tem

Um bom relacionamento exige uma partilha, generosidade e doação!

Desse modo, para ter um bom casamento, você precisa ter um amor que divida o que tem com você, desde as coisas pequenas até as grandiosas.

6. Te fazer se sentir importante é prioridade dele

Por último, todo mundo merece ter um companheiro que te faça se sentir importante e uma pessoa única.

Por isso, se você tem alguém que te faz sentir assim, invista! Essa é a garantia de um bom casamento.

