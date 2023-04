Bebê abandonado pela mãe para furtar moto é entregue à avó, em Goiânia

O bebê de aproximadamente 40 dias, encontrado neste sábado (08), já foi entregue à avó, após ter sido levado ao Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), no Parque Acalanto. Ele foi encontrado abandonado em um carrinho no Setor Universitário, em Goiânia.

É possível ver a situação envolvendo a criança através de um vídeo captado por câmeras de segurança, no qual foi registrado o momento em que um homem empurra um carrinho, que em seguida é encontrado por uma mulher que passava.

Este homem era o funcionário público Alberto Jones, que parou ao se surpreender com um bebê aparentemente abandonado e, enquanto olhava a descoberta, teve a moto furtada pela mãe da criança.

“Eu parei para verificar o carrinho e vi que tinha um bebezinho lá dentro. Aí no que parei, a mãe ou a pessoa que estava acompanhando a criança, pegou minha mobilete e saiu”, relatou Alberto à TV Anhanguera.

Antes de chegar aos braços da avó, o bebê já havia sido levado à um abrigo. Preocupada com a filha e o neto, a avó expressou grande alívio ao reencontrar a criança.

“É uma situação de alívio, eu estava muito angustiada, até agora não consegui comer nada, sé preocupada com essa criança e com ela também”, revelou a avó.

A mãe confessou ter trocado a moto em uma pedra de crack, além de ter usado a criança como isca para a ação.

Ela foi presa e deve responder pelos crimes de abandono de incapaz e furto. O comprador do veículo também deverá ser investigado pelo delito, respondendo por receptação qualificada.