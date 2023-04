Conheça a cidade goiana que está entre as 5 melhores do Brasil para ver o céu estrelado

Quem não gosta de olhar para o céu estrelado e contemplar a imensidão do universo? A Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, está entre as cinco melhores do país para a atividade.

O levantamento foi realizado pela plataforma Booking e levou em conta as respostas e observações deixadas pelos usuários da plataforma.

O top-5 dos melhores locais para se ver o céu estrelado foi completado por Caraíva (BA), Rio de Janeiro (RJ), Jericoacoara (CE) e Fernando de Noronha (PE).

Alguns dos lugares que podem proporcionar aos visitantes uma visão privilegiada são o mirante da Estrela e o mirante da Mandala.

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um dos principais destinos turísticos em Goiás. O local é ideal para se conectar com a natureza, além de oferecer paisagens de tirar o fôlego.