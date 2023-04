Quem tem Bolsa Família vai receber benefício extra em abril; veja o calendário

Os beneficiários do programa Bolsa Família já podem comemorar. Isso porque, a partir da próxima sexta-feira (14), o Auxílio Gás retornará com uma nova rodada de pagamentos.

Este será o segundo depósito do ano e começará a ser pago juntamente com o calendário de abril do Bolsa Família. No total, o valor médio dos dois benefícios juntos pode chegar até R$ 780.

Até o momento, o Governo Federal ainda não divulgou, ao todo, a quantidade de pessoas que foram consideradas aptas para receber os dois benefícios ainda em abril. No entanto, devido a nova leva de bloqueios que aconteceu em março, a expectativa é que a quantidade de beneficiários caia ainda mais em abril.

Cerca de 456 mil cadastros unipessoais feito entre agosto e dezembro de 2022 estão na mira do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e devem ser investigados.

Caso comprovado alguma irregularidade, o benefício pode ser bloqueado por recebimento indevido. Conforme já anunciado pela pasta, a averiguação cadastral do Bolsa Família também se estenderá aos beneficiários do programa Auxílio Gás.

O pagamento da próxima parcela começará a ser pago no próximo dia 14 de abril. Os valores ficam disponível para consulta no aplicativo a partir desta segunda-feira (10).