A linguagem corporal é uma das mais difíceis de disfarçar e existem algumas atitudes que alguém que quer te beijar passa a ter inevitavelmente. Basta prestar bastante atenção aos detalhes para não perder essa chance.

Porém, nem sempre dá para discernir com exatidão se a pessoa está sendo apenas simpática ou se há algum interesse em algo a mais. Por essa razão, separamos uma lista com algumas ações que esclarecem melhor tudo isso.

E, caso esteja com alguma dúvida se deve seguir adiante com a pretendente, confira agora quais os gestos que podem entregar claramente que essa pessoa te quer também. Veja!

6 atitudes que alguém que quer te beijar passa a ter e você ainda não percebeu:

1. Contato visual intenso

Se você está realmente interessado em beijar alguém é importante observar o contato visual que essa pessoa mantém. Se ela te olhar no fundo dos olhos e permanecer por alguns segundos, isso pode ser uma excelente notícia.

Pessoas que não estão muito interessadas não costumam manter contato visual, nem em uma conversa, muito menos distante.

Logo, com esse tópico já é possível ter uma breve chance de que ela realmente queira te beijar.

2. Olhos em locais precisos

Um outro detalhe importante é para onde mais esse alguém tem olhado. Se o olhar se voltar muito para sua boca, mãos e olhos, pode ser um ótimo sinal também.

Isso diz sobre o que essa pessoa tem pensado e te beijar pode fazer parte dessa lista.

3. Risadas constantes

Se vocês estiverem conversando e perceber que a pretendente ou o rapaz tem dado bastante risadas de suas falas, é bom ficar em alerta.

Quer dizer que você tem transmitido conforto e deixado ambiente descontraído. Logo, as coisas podem se desenrolar mais facilmente.

4. Postura

Prestar atenção à postura da pessoa é fundamental também. Se ela estiver de braços cruzados, retraída, com semblante confuso ou distraído, é melhor deixar isso para lá. Pois, de fato, essa pessoa não tem interesse em você.

No entanto, se esse alguém estiver com o corpo mais voltado para você, com uma postura mais receptiva, braços soltos e próximos aos seus, isso é um bom sinal.

5. Contato físico

Em sequência do último tópico, se essa pessoa começar a ter toques físicos consecutivos com você, como encostar nas mãos ou pernas, isso já clareia bastante a ideia de que ela quer te beijar.

Ou seja, ela abriu os caminhos entre vocês. Mas não seja invasivo! Nunca apresse os passos. E, caso a pessoa se afaste rapidamente, não dê nem mais um passo.

6. Entusiasmo em assuntos diversos

Por fim, mas não menos importante, o entusiasmo pelos assuntos que estão conversando diz muito sobre o interesse dessa pessoa em você.

Por mais que seja apenas um beijo, é importante ter uma troca legal com alguém. Ninguém quer beijar o chato. Então, se ela tem respondido com animação, pode ser que haja interesse.

Bônus: se nada tiver funcionado e ainda houver dúvidas em prosseguir ou não com alguém, é importante esclarecer quais as suas pretensões e ouvir o que a pessoa está pensando também.

