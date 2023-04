Uma novidade muito boa tem chegado na vida de alguns signos que vão conhecer alguém muito especial, mas há uma coisa: os nativos precisarão ficar espertos pois essa pessoa não está para brincadeiras e pode querer algo bem sério em pouco tempo.

O susto será inevitável para essas casas astrológicas solteiras, mas o que é confortante é que a compatibilidade de vocês será tão alta que a questão do tempo será facilmente ignorada.

Não é hora de se privar, pois veja só: até o próximo dia 20, o Sol permanece em Áries. Ou seja, a coragem está aflorada para vivenciar tudo o que for necessário, inclusive ingressar em um amor.

Depois, no dia 21, o Sol passa para a casa de Touro, um apaixonado em essência, adepto de relações seguras e duradouras. Logo, é um ótimo momento para começar um romance saudável.

Diante disso, confira agora quais as casas que terão a chegada de um novo alguém importante e decidido nos próximos dias. Veja!

Os signos que vão conhecer alguém muito especial e precisam ficar espertos:

1. Touro

É, taurino… não tem para onde fugir! Você precisa fechar seus ciclos antigos de vez, deixar os traumas para trás e abrir o coração, pois alguém muito bem resolvido está chegando para ficar na sua vida.

O medo de iniciar uma nova história é inquestionável para os nativos da segunda casa do zodíaco, mas isso só atrapalha. Até porque, o sonho do taurino é encontrar alguém tão disposto e determinado quanto ele.

Essa pessoa pode estar mais próxima do que você imagina. Não desperdicem a chance!

2. Leão

Os leoninos, assim como os taurinos, também estão buscando alguém mais ativo para a vida, que seja decidida, proativa e bem resolvida. E esse alguém pode estar se aproximando cada vez mais.

Vocês já se cansaram de pessoas incertas, confusas e perdidas. E é horrível mesmo, ter que esperar alguém decidir se realmente quer ir ou vir, enquanto você já está pronta.

Mas preste atenção: não dá para fugir outra vez. Se esse alguém tentar abrir a porta do coração do nativo leonino, é bom que esteja aberto, pois poderá ser a melhor fase da vida.

3. Libra

Por fim, os sedutores e inconstantes do zodíaco também poderão conhecer alguém muito especial, pé no chão e disposta a construir uma relação concreta e séria com o nativo de libra.

É preciso ficar esperto, pois quando menos esperar, vocês já poderão estar com a data do casamento marcada. Essa pessoa virá para trazer conforto, segurança e ordem nessa bagunça.

É bom começar a fechar os ciclos, deixando os ex’s no passado e seguindo em frente. Assim, o coração estará em paz para receber esse alguém tão importante!

