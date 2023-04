Entenda o caso das goianas que foram presas na Alemanha após terem as malas trocadas

Presas há mais de um mês em um presídio feminino na Alemanha, as goianas Kátyna Baía e a esposa Jeanne Paollini, estão detidas após terem as malas trocadas.

Elas embarcaram no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino a Berlim, na Alemanha.

No entanto, ao chegarem em Frankfurt, na última escala antes do destino final, foram presas com bagagens recheadas de cocaína.

A suspeita é de que a troca das etiquetas e das malas contendo 20 kg de entorpecentes teria ocorrido em Guarulhos (SP).

Irmã de Kátyna, Lorena Baía está a caminho da Europa, com uma advogada e a mãe de Jeanne para auxiliar as duas. À TV Anhanguera, ela informou que ambas estão isoladas e sem receber visitas.

“Elas precisam ser acolhidas pela família, nunca receberam nenhuma visita lá na Alemanha. Estão isoladas durante todo esse período”, disse Lorena.

Na última terça-feira (04), seis funcionários que trocavam as etiquetas de maneira aleatória foram presos em São Paulo. Eles faziam parte do esquema para o envio de cocaína para o exterior.

Superintendente da Polícia Federal (PF) em Goiás, Marcela Rodrigues explicou que existem indícios que as malas não pertenciam ao casal.

“Elas embarcaram com malas contendo menos de 20kg e foi identificado no aeroporto da Alemanha 20kg de entorpecentes em cada uma das bagagens. Elas afirmaram que as malas não eram delas”, contou.