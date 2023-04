Jovem internada após cheirar pimenta volta para UTI e poderá receber novo tratamento

A jovem trancista Thaís Medeiros, que teve uma queda de pressão e de glicemia, foi transferida para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), neste domingo (09). Com o deslocamento, também retornou à Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

A expectativa agora é com a atualização do boletim médico, previsto para às 16h desta segunda-feira (10).

Ao Portal 6, a mãe da jovem, Adriana Medeiros, informou que há possibilidade dela começar a fazer um tratamento mais avançado na nova unidade hospitalar – considerada referência em habilitação.

“Ainda não posso confirmar, mas está sendo estudado um tratamento superior para minha filha”, adiantou.

Adriana conta ainda que, apesar da volta à UTI, a medida foi tomada apenas para evitar maiores riscos. “Ela foi ontem, mas por precaução, porque ela ainda está estável. Teve um começo de pneumonia mas já está sendo tratada”, relatou.

A genitora ainda demonstrou otimismo pela transferência. O percurso se deu sem complicações, e ela afirma que Thaís já devia estar no Crer há tempos, pela especialidade do hospital e também pela ausência de UTI no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária(HDS), onde permaneceu até sábado (08).

“Ela veio de lá acordada. Thaís está consciente, ela pisca e entende o que você tá falando com ela, já tenta até levantar a mão”, comemora Adriana.

A jovem Thaís teve complicações causadas por um choque anafilático, ocorrido dia 17 de fevereiro. Ela estava na casa da sogra quando cheirou um frasco de pimenta-bode e teve a reação alérgica.

Desde então ela permaneceu internada, tratando as complicações, dentre elas um edema cerebral. Ela foi transferida da Santa Casa de Anápolis para o HDS, em Goiânia, e agora recebe tratamento especializado no Crer.