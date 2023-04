Motorista de app coloca placa anunciando serviço e surpreende passageiros : “sigilo total”

As plaquinhas colocadas dentro dos carros de aplicativos tem viralizado nas redes sociais cada vez mais e, desta vez, o registro de uma passageira goiana rendeu bastante comentários.

Através do perfil do Instagram, a jovem publicou uma foto contendo o aviso que o motorista deixou aos passageiros: “o amor é invenção do capitalismo para andar de Uber”, começou.

“Levo amante, trago amante, só não participo da briga. Sigilo total”, termina o aviso, seguindo as informações de PIX para facilitar o pagamento aos clientes.

Nos stories, a jovem legendou com humor. “E pensar que antes o Uber tinha balinha e água”.

Apesar de curioso, registros como este estão bem comuns, já que a procura de prestadores de serviço em plataformas de motoristas para viagens a motéis tem se intensificado, principalmente pela discrição necessária na situação.