Novidade da Saneago para quem está com conta para pagar

A Saneago anunciou uma novidade para os contribuintes: o pagamento via Pix. As novas faturas já estão sendo impressas com o QR Code para a quitação do débito.

Nesta nova modalidade de recebimento a baixa será dada de maneira instantânea no sistema. Nas demais, o tempo de espera pode durar de 15 minutos até 24h.

Além de rápida, a novidade é amiga do meio ambiente. Por ser completamente digital, o pagamento não gera resíduos ambientais.

Atualmente a companhia aceita pagamentos com débito em conta, casas lotéricas, agências e correspondentes bancários.

As faturas também podem ser parceladas no cartão de crédito. Neste caso, é necessário realizar o download do aplicativo PicPay para a quitação.