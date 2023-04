CPE e Corpo de Bombeiros realizam ação especial para celebrar a Páscoa em creche de Anápolis

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e do Corpo de Bombeiros realizaram uma ação para lá de especial na manhã de segunda-feira (10), em Anápolis. Isso porque juntas, as corporações levaram alegria em forma de chocolate para as crianças da creche Frederico Ozanan, localizada na região Central da cidade.

A iniciativa mobilizou os policiais e bombeiros que uniram forças e arrecadaram os doces para levar um pouco do espírito da Páscoa para os pequenos.

Aproveitando a visita, os militares ainda separaram um momento para contar um pouco mais sobre o trabalho de cada um, deixando os presentes encantados com as profissões.

Os bombeiros, sob o comando do Tenente Coronel Altieri Oliveira, levaram o tradicional caminhão da corporação e explicaram o funcionamento dele para a criançada.

Ao Portal 6, o Tenente Coronel afirmou que eles também contaram histórias, brincaram e interagiram com o alunos, tudo com o auxílio da equipe docente do local.

“Muitas delas [crianças] gostam dos bombeiros, da polícia, mas nunca tiveram a oportunidade de ver as viaturas e o caminhão dos bombeiros. Também foi uma felicidade para a gente, de poder ver o sorriso no rosto das crianças, levar chocolates e poder fazer uma oração”, revelou Altieri.

Já a CPE, sob o comando do Major Borges, também esteve presente e apesar das fardas intimidadoras à primeira vista, conseguiu arrancar diversos sorrisos e gargalhadas dos pequenos.

“Criançada dessa idade guarda essas coisas na memória, é importante destacar essa imagem boa da polícia. Eles abraçaram, falaram que queriam ser policiais quando crescessem, brincaram com a sirene, foi muito divertido para eles”, comentou o Major.

Ao final da celebração, os militares distribuíram mais de 100 caixas de chocolates, fazendo a alegria das crianças.

Os envolvidos mostraram um pouquinho da data especial por meio de um vídeo compartilhado no perfil do Corpo de Bombeiros de Anápolis.