Durante fiscalização de rotina, PRF apreende carro de luxo com mais de R$ 22 mil em dívidas

Uma abordagem um tanto diferente surpreendeu agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a noite desta segunda-feira (10), em Jataí. Acontece que um carro de luxo foi parado e em uma análise breve nos sistemas da polícia, foi constatado que o veículo contava com uma dívida milionária em aberto.

No momento em que foi abordado, o condutor, que teria vindo do Mato Grosso do Sul, trafegava com o Porsche pela BR-364, na região Sudoeste de Goiás, seguindo rumo à Brasília.

Durante a fiscalização de rotina, os agentes identificaram que o veículo acumulava mais de R$ 22 mil de débitos de licenciamento, Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e multas.

Além disso, avaliado em aproximadamente R$ 300 mil, o carro estava com a documentação vencida desde 2019.

Assim, devido ao valor do automóvel corresponder à aproximadamente 15 vezes a quantia das dívidas, a situação acabou surpreendendo os agentes.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e só poderá ser liberado e retirado pelo dono após a devida regularização das pendências.