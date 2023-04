Inscreva-se para a pós-graduação em farmácia clínica e atenção farmacêutica da UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, instituição nota 5 no MEC, oferta a pós-graduação em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, uma das áreas mais promissoras do país.

Esta especialização, 100% on-line, possui 18 módulos. As aulas são ao vivo e ocorrem quinzenalmente. Com ampla experiência na área, a coordenadora é a professora Me. Joana Darc Silva Borges.

Inscreva-se aqui (https://www4.unievangelica.edu.br/especializacao-mba/pos-graduacao-em-farmacia-clinica-e-atencao-farmaceutica).

A farmácia clínica e atenção farmacêutica é uma área altamente promissora que tem entre seus objetivos a orientação dos pacientes quanto ao uso correto de medicamentos de forma apropriada e segura.

Ao realizar a pós-graduação, o especialista se capacita para promover a saúde e bem estar dos cidadãos, além de contribuir na prevenção de doenças.

O mercado de trabalho é amplo – o profissional pode atuar em hospitais, farmácias e drogarias, clínicas, ambulatórios, unidades de saúde, lares de longa permanência e diversos outros ambientes em que haja a necessidade de um farmacêutico clínico.

O curso, com professores altamente qualificados, capacita ainda os estudantes a lidarem com a exposição a medicamentos e os possíveis riscos.

Graças a duas resoluções regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, as oportunidades de mercado foram ampliadas: a resolução nº 585/2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e a resolução nº 586/2013, que encerra a concepção de prescrição como a ação de recomendar algo ao paciente.

Desta forma, o curso de pós-graduação em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica prepara o farmacêutico para um mundo de possibilidades e adquira o conhecimento necessário para realizar os serviços vinculados de atenção farmacêutica e prescrição.

Módulos

– Fisiopatologia aplicada e farmacocinética clínica

– Anamnese e semiologia farmacêutica

– Comunicação interpessoal, aspectos éticos e legais da farmácia Clínica

– Farmácia clínica e as boas práticas de prescrição farmacêutica

– Gestão em saúde aplicada à farmácia

– Serviços e protocolos farmacêuticos na prática clínica

– Farmácia clínica da dor, inflamação e disturbios reumáticos

– Farmácia clínica de antimicrobianos

– Farmácia clínica do sistema endócrino

– Farmácia clínica do sistema gastrointestinal

– Farmácia clínica do sistema respiratório

– Farmácia clínica dos distúrbios neurológicos e psiquiátricos

– Farmácia clínica em sistemas renal e cardiovascular

– Farmacoepidemia, farmacovigilância e segurança do paciente

Interpretação de dados laboratoriais e diagnostico farmacêutico

– Interações medicamentosas: farmacos, nutrientes e drogas

– Farmácia clínica, atenção farmacêutica e prescrição

– Gestão da clínica no consultório farmacêutico

Coordenação

Joana Darc Silva Borges

Graduada é Pós-Graduada em Química (UFU/UFG

Experiência há mais de 20 anos como Professora e Coordenadora de cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Informações podem ser obtidas na secretaria da pós-graduação da UniEVANGÉLICA

Segunda a Sexta-feira, das 07h às 18h.

0800-603-2023

(62) 3310-6684 [email protected]