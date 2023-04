Di Paullo & Paulino e Sérgio Reis anunciam super show em Goiânia

Fazendo jus ao apelido de capital da música sertaneja, Goiânia será tomada por canções ‘raíz’ do ritmo musical com a apresentação da dupla Di Paullo & Paulino e do cantor Sérgio Reis.

O show, denominado “Brasileiro Sim Senhor”, está previsto para acontecer no dia 18 de agosto, na Arena Multiplace, localizada na Alameda Barbacena, na Vila Alto da Glória.

Os ingressos serão vendidos a partir desta terça-feira (11), pelo site BaladApp. Haverá também a possibilidade de reservas de lounges pelo número de WhatsApp (62) 99943-9739.

No repertório da dupla Di Paullo & Paulino, estão previstas as músicas “Amor de Primavera”, “Telefone Mudo” e “Estrelinha”, canção que contou com a participação da cantora Marília Mendonça.

Já no caso de Sérgio Reis, a expectativa é que o evento relembre os singles “Panela Velha”, “Couro de Boi” e “Cavalo preto”.