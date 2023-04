Goiânia recebe festival de tatuagem com mais de 200 artistas e shows com mais de 5 DJs

Para quem busca uma oportunidade para fazer a primeira ou uma nova tatuagem, a chance pode estar batendo na porta. Isso porque entre os dias 14 a 16 de abril, acontecerá em Goiânia o festival “Tattoo Rock Fest 2023”.

O evento é considerado um dos principais festivais do segmento no Brasil e contará com mais de 200 tatuadores, body piercers e artistas urbanos.

A ação acontecerá na Vila Cultural Cora Coralina, que fica no setor Central e os ingressos já estão à venda no site Bilheteria Digital. Os valores são de R$ 10 (um dia) e R$ 20 (para todos).

Durante o evento, os participantes poderão curtir um momento de discotecagem comandada pelos DJs Alexandre Perini, Eloah, Big, El Corazon, Nubreak, Jovem Yanz e Cristiano Caramaschi. Além da música, o festival também contará com exposições artísticas, oficinas, palestras e workshops.

Para elevar os ânimos dos tatuadores, o Tattoo Rock Fest também fará uma competição entre os profissionais com base na divisão de 20 categorias, já definidas pela organização, que variam entre identidade geek e piercing auricular. Os vencedores serão contemplados com troféus de 1º e 2º lugar.

Paralelamente ao evento, também acontecerá, no mesmo espaço, a feira TRF que comercializa artesanatos, tabacarias, roupas, vinis e acessórios.