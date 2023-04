Prefeitura de Goiânia vai usar cães farejadores para identificar armas e drogas nas escolas

Após o atentado ocorrido no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio em Santa Tereza de Goiás, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira (12), uma série de medidas para ampliar a segurança nas redes municipais de ensino da capital.

Uma das ações previstas pela operação “Escolas Sem Violência” é o uso de cães farejadores e agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) para identificar pessoas com posse de armas de fogo e drogas nas escolas.

De acordo com o comandante da GCM, Wellington Paranhos, as ações contarão com o apoio da Polícia Militar (PM) e visam garantir a segurança dos estudantes dos colégios.

“Cada guarda está atento, como se nossos filhos estudassem naquela unidade. Nós também contamos com o apoio dos pais para conversar com seus filhos e ajudar a identificar se existe alguma situação anormal em sala de aula, como práticas de bullying”, explicou.

Além dessa iniciativa, o projeto também está realizando, desde o dia 05 de abril, palestras lúdicas nas escolas focadas no combate à prática de bullying.

O próximo passo, de acordo com o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, é reforçar a segurança e estrutura física nas redes de ensino de Goiânia por meio de câmeras de videomonitoramento.

“Enviamos, em 2022 e em 2023, recursos para a melhoria da estrutura física e segurança das escolas e Cmeis da capital. As unidades recebem concertinas e câmeras de videomonitoramento. Agora, vamos concentrar esforços na Operação Escolas sem Violência e medidas para ampliar a segurança da comunidade educacional”, diz.

Vale lembrar que a operação já conta com o apoio de mais de 700 agentes da GCM e 105 viaturas.