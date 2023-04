Zumm Delivery tem benefícios imperdíveis para quem deseja se tornar entregador

Se você está procurando por uma oportunidade de renda flexível, a Zumm Delivery é a escolha certa para você. A empresa está buscando novos entregadores parceiros para atender a crescente demanda de entregas no app. E a melhor parte é que são oferecidos diversos benefícios para os entregadores.

Além de taxas excelentes e ganhos maiores na chuva, um dos principais benefícios é o seguro, que cobre custos médicos e remunera os dias em que o profissional precisar ficar afastado.

E o melhor: o entregador pode sacar o valor do saldo a qualquer momento e sem atrasos nos repasses semanais.

Mas não é só isso. A Zumm Delivery é conhecida pela qualidade do serviço prestado e pelo suporte excepcional, que só cresce a cada dia.

“A plataforma Zumm Delivery é uma empresa que faz a diferença em todos os aspectos com um suporte diferenciado tanto na vida do lojista tanto na do entregador”, afirmou Fábio Ferreira, entregador parceiro há 1 ano.

“Trabalho fazendo entregas pela Zumm há três meses e estou satisfeito, tanto pelo dinheiro recebido, que ajuda com as despesas em casa, quanto pelo apoio do suporte do aplicativo. Temos acesso direto aos responsáveis através do WhatsApp, e eles ficam disponíveis durante todo o tempo para esclarecer dúvidas, prestar alguma ajuda ou até mesmo entrar em contato com os clientes, caso precise”, acrescentou Eliel Santos, que também realiza entregas pela plataforma.

Não perca tempo e se cadastre como um entregador parceiro da Zumm Delivery. Acesse o site, faça o cadastro e comece a aproveitar todos os benefícios de ser parte da equipe.

Para participar, basta ter moto para realizar as entregas, CNH tipo “A” em dia e a bag (mochila térmica).

Faça o cadastro pelo app na Play Story Zumm Delivery ou pelo link zummdelivery.com.br/cadastro.

Interessados pode também entrar em contato pelos telefones (62) 9 8312-9647 [Alexandre] ou (62) 9 8651-0948 [Vinicius].