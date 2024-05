Sicredi lança site de educação financeira durante a 11ª Semana ENEF

No espaço, são disponibilizados gratuitamente cursos e conteúdos interativos

Publieditorial - 15 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7,5 milhões de associados e atuação em todo o Brasil, lança, por meio da sua Fundação, um site de fomento à educação financeira. Integrando as iniciativas relacionadas à 11ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), cujo tema é: “Proteção Financeira e Solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul” – alterado após as enchentes que atingiram o estado e incorporando a solidariedade -, o site disponibiliza, de forma gratuita, cursos e conteúdos educacionais, além de um diagnóstico de saúde financeira para os associados.

“Nossa razão de existir passa por gerar prosperidade para a sociedade e acreditamos que a educação financeira é uma das ferramentas que contribuem para esse objetivo. Buscamos promover o tema durante o ano todo, mas a Semana ENEF é um momento de mobilização muito importante para a visibilidade dessa pauta”, salienta Cristiane Amaral, gerente de Inclusão e Educação Financeira da Fundação Sicredi.

A campanha “Não é só dinheiro, é entender como cuidar” reforça a atual campanha institucional do Sicredi e ressalta a importância de entender nossa relação com o dinheiro. O lançamento do site de educação financeira concentra, em um só lugar, diversos conteúdos sobre o tema como cursos, materiais em vídeo e e-books. Para os associados do Sicredi, também está disponível um diagnóstico sobre a saúde financeira por meio do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), criado pela Febraban.

Responsável por 65% das ações realizadas nas duas mais recentes edições da Semana ENEF, o Sicredi, no último ano, realizou mais de 3,7 mil iniciativas, alcançando mais de 21 milhões de pessoas. A 11ª Semana ENEF terá ações em diversas regiões do País entre 13 e 19 de maio.

No Rio Grande do Sul, a ação será postergada para o segundo semestre deste ano, em data a confirmar. Ainda, vale ressaltar que o Sicredi vem cooperando com a comunidade de maneira geral, auxiliando no resgate de pessoas e na organização de uma campanha de doações financeiras por meio da Fundação Sicredi. A empresa nasceu há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul com a missão de cooperar e reforça este princípio no momento em que o seu Estado de origem mais precisa de solidariedade.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.