Comunidade árabe em Anápolis completa mais de 120 anos com evento especial

Apontada como uma das populações de imigrantes mais significativas na história de Anápolis, a comunidade árabe celebra os mais de 120 anos desde a chegada à cidade de Sant’Anna. Em comemoração, um evento especial com palestra e exposições será realizado nesta quinta-feira (13).

Aberta ao público, a festividade está marcada para ter início a partir das 19h, no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), localizado no bairro Jundiaí.

Oficialmente as programações tiveram início no dia 24 de março e voltam nesta quinta-feira (13), trazendo um novo debate. A realização é do Instituto Jan Magalinski e Vivendo a História, em uma parceria firmada com a Prefeitura.

A palestra será ministrada pelo Professor Doutor em Sociologia das Religiões, Pedro Sahium. O palestrante, de descendência árabe, contará ao público sobre a importância da religião no processo de integração dos imigrantes em Anápolis.

Além disso, haverá também uma exposição de fotos, relíquias e obras literárias – produzidas pelos imigrantes ou que abordem o tema. Após o evento, esta parte seguirá disponível para visita dos anapolinos, funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 28 de abril.

Durante estes mais de 120 anos, vários nomes fizeram história na cidade, como é o caso de Pedro Sahium, que foi eleito por duas vezes como vereador e também prefeito de dezembro de 2003 até o mesmo mês de 2008. Atualmente alguns sobrenomes como Naoum, Hajjar, Aidar, Bittar e outros representam famílias de renome no município.