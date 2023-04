Dia Mundial do Café será comemorado com a distribuição gratuita da bebida em Goiânia

Em homenagem ao Dia Mundial do Café, comemorado nesta sexta-feira (14), a rede de cafeteria Mais 1 Café lançou uma promoção que promete agradar o paladar dos viciados na bebida. Durante a data, a franquia irá distribuir mais de 100 mil cafés de graça em todo o Brasil. Para sorte dos goianos, há três lojas da rede na capital.

Na ocasião, os clientes poderão optar se querem café coado ou expresso, sem que seja necessário desembolsar nada para isso.

As unidades estão localizadas na Rua 22, no Setor Oeste, na Alameda Ricardo Paranhos, que fica no Setor Marista, e na Rua T38, no Setor Bueno.

Além de degustar um pouco da bebida energética, é possível também adoçar o paladar com algumas opções de doces pra lá de saborosas.

Uma delas, e que faz sucesso entre a clientela das unidades, é o croissant com recheio de kit kat. Há também a opção de experimentar donuts nos sabores de red velvet, frapê, maçã verde, chocolate e entre outros.

O local também oferece cookies de chocolate ou de baunilha, mini coxinha e pastel de belém.

Vale lembrar que o estabelecimento possui opções de cafés gelados nos sabores de ovomaltine, floresta negra, prestígio, sensação, tonic menta e entre outros.