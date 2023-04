Shows de Hungria e Tribo da Periferia estão confirmados em Anápolis

Anápolis vai parar ao som do rap e hip-hop, no dia 16 de junho. Estão confirmados os shows do cantor Hungria e do grupo Tribo da Periferia, na Estância Nobel.

Ao Portal 6, Werlan Moura, proprietário da Nobel Eventos, confirmou as apresentações e também adiantou que haverá atração para os fãs de som automotivo, com o DJ Brenno Paixão.

“A gente quer unir toda essa tribo. A tribo do rap, do hip-hop, do som automotivo, do trap”, revelou Werlan.

Ainda não está definida a data em que os ingressos começarão a ser vendidos. Os locais de venda e os valores serão divulgados em breve.

Natural do Distrito Federal (DF), o rapper Hungria acumula 10 milhões de seguidores e alguns dos hits cantados por ele são “Lembranças”, “O Playboy Rodou” e “Coração de Carro Forte”.

Formado em 1998, também no DF, o Tribo da Periferia é formado pela dupla DuckJay e Look. Com mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram, alguns dos sucessos são “Algo Íntimo”, “Insônia 2” e “Imprevisível”.