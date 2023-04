Bombeiros suspendem buscas por bebê e pai que jogou carro da ponte para matar família, em Cristalina

Após quatro dias de buscas, o Corpo de Bombeiros suspendeu nesta quinta-feira (13) a procura por Adrian Pietro, de apenas 01 e 10 meses, e pelo pai Alessí Francisco, de 35 anos, que ocorria no Rio São Marcos, em Cristalina. Ambos estão desaparecidos desde o último domingo (09), quando o homem jogou o carro com toda a família de uma ponte.

Sem êxito com a operação, os agentes trabalham agora com a hipótese de que o pai, que saiu em fuga, tenha levado o filho mais novo consigo.

À frente das investigações, o delegado da Polícia Civil (PC) Cassius Zamó determinou que as procuras fossem suspensas até que recebam novas orientações.

Em Tempo

Na data do fato, quando o homem jogou o carro da ponte, estavam presentes no veículo Alessí Francisco, Adrian Pietro, a mãe do bebê e a filha mais velha do casal, que conta com apenas 05 anos.

Antes de tomar a atitude, ele ainda teria dito “Vou matar vocês tudo agora…eu estava querendo fazer isso faz tempo”.

O suspeito ainda teria tentado afogar a companheira no Rio São Marcos, forçando-a na água e parando somente quando a mulher fingiu a própria morte.

Ao fugir do local, o homem chegou a ser visto por um pescador, mas não foi encontrado. A mãe e a filha escaparam e conseguiram ajuda em um bar e pesqueiro da região.

O casal estava junto há 10 anos, e a mulher alega que o comportamento agressivo era recorrente por parte do companheiro.