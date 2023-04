Conheça a mansão de luxo do cantor Rodolffo, da dupla com Israel, em Goiânia

Rodolffo, conhecido por sua participação no BBB 21 e, antes disso, pela carreira musical ao lado de Israel, investiu os frutos da fama em uma mansão luxuosa localizada em Goiânia.

Apesar de já ser conhecido por cantar hits como Bombonzinho e Ex Alcoolizado, o artista alcançou novos patamares quando integrou o grupo Camarote na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto ainda estava confinado, Batom de Cereja crescia nos rankings até se tornar a música mais tocada de 2021.

Desde então, Rodolffo vem ostentando carros de luxo e lares milionários, como é o caso a mansão localizada em um condomínio de luxo na capital goiana.

No entanto, na contramão de outros artistas, a dupla de Israel optou por uma casa mais aconchegante e próxima da natureza. A mansão de Rodolffo é rodeada por área verde, possui um campo de futebol e espaço para churrasco com fogão à lenha perfeito para receber amigos e familiares.

Além disso, a propriedade conta com uma piscina com estátua decorativa do lado, cinema ao ar livre e um espaço para lazer com mesa de sinuca avaliada em R$ 18 mil, da marca Mustang New York World’s Fair.