Mãe de Marília Mendonça se pronuncia após vazamento de fotos da cantora no IML

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), utilizou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (14) para comentar sobre o vazamento recente dos dados do laudo feito pelo Instituto Médico Legal (IML), assim como fotos da cantora logo após o acidente aéreo que a vitimou.

Por meio dos stories do Instagram, a mãe da ‘Rainha da Sofrência’ revelou que não se pronunciou ainda na quinta-feira (13), quando ocorreu o conteúdo foi vazado, para preservar o neto – filho da Marília com o cantor Murilo Huff – que já consegue entender quando acontece alguma coisa.

Abalada com o ocorrido, Dona Ruth afirma que toda a família se encontra chocada com tamanha monstruosidade, mas que ao mesmo tempo, não se surpreende.

“A família está chocada com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende. O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já haviam feito outra vez. O que está faltando é lei, está faltando Justiça, porque as redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem”, afirmou.

A avó do Leo também aproveitou o momento para mandar um recado direto para os envolvidos no caso, ressaltando que em algum momento, vão se recordar do que fizeram.

“Quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, vocês vão lembrar de mim! Vocês vão lembrar de mim em um certo momento da sua vida. Eu não desejo para você a dor que eu passei não, mas em um certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim “, destacou.

“[…] O que a gente planta, a gente colhe. Por isso que eu disse que ele vai lembrar de mim em um determinado tempo da vida dele”, completou.

Por fim, Dona Ruth pede para que aqueles que acompanham o legado que a filha deixou, não compartilhem os conteúdos vazados e não deem ibope para os criminosos.