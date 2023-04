Alguns casais estão prescritos para darem certo e deslanchar um matrimônio logo de cara.

O que acontece é que eles adotam hábitos para fortalecer a relação e garantir que vão colher bons frutos no futuro.

6 tipos de hábitos que só os casais que vão dar certo têm no relacionamento:

1. Ouvir o que o outro tem a dizer

Começando nossa lista, quando o casal se permite ouvir o que o outro tem a dizer, aceitando as decisões e estando abertos para novas perspectivas, certamente, estão a um passo na frente para darem muito mais certo.

2. Viajar para um lugar que sempre sonharam

Realizar sonhos ao lado do seu parceiro ou parceira, como aquela viagem especial, também é mais um impulsionar para os bons relacionamentos.

O que acontece é que nessas viagens, o casal se reconecta, renova os laços e tendem a voltar mais firmes e felizes.

3. Tirar um tempo para fazer nada… juntos

Acredite se quiser, mas passar um tempo ao lado do seu amor sem fazer nada, apenas curtindo um ao outro, pode ser um grande hábito para fortalecer a sua relação.

Para isso, invista em feriados ou finais de semana para aproveitar o seu amor, ficando o dia todo a toa.

4. Colocar o amor na prática

Se você achava que o amor morava nas palavras que são ditas da boca para fora e apenas por força do hábito, você está bem enganado!

Uma boa relação se fortifica com o amor morando na ação. Por isso, invista no companheiro e tenha atitudes que condiga com seu sentimento.

5. Ajudar nas tarefas domésticas

Dividir as tarefas em casa, lavar a louça, guardar as roupas e limpar o chão podem ser verdadeiros alavancadores de relacionamentos.

Isso porque, esses hábitos demonstram o seu carinho, cuidado e apreço pelo parceiro (a).

6. Preparar um café da manhã especial

Por fim, quem não curte acordar com a mesa posta e um café da manhã super especial nos esperando? Ou melhor ainda, levantar e uma bandeja cheia de quitandas está sobre a cama?

Pois bem, um o outro faz qualquer relação dar um up a mais, se fortalecendo cada vez mais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!