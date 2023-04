Conheça a história da “sala protegida” da Biblioteca Municipal de Anápolis

A Biblioteca Municipal Zeca Batista, em Anápolis, completou 90 anos em abril de 2023, e tem a função de “guardiã” do acervo bibliográfico da cidade.

No entanto, uma “sala protegida” chama a atenção de quem visita o prédio público, localizado na Praça Americano do Brasil.

Se trata do “Memorial”, um espaço que funciona de forma distinta dos demais ambientes da biblioteca. Isso porque as pessoas que tem interesse em ler os livros deste catálogo não podem levá-los para casa, como acontece com outros exemplares.

Ao Portal 6, a professora e coordenadora da biblioteca, Fernanda Bernardes da Costa, explicou que as obras contidas ali são verdadeiras relíquias, sendo algumas mais antigas que o próprio município de Anápolis.

“No restante do prédio, nós temos livros com dois, três exemplares, que funcionam em um sistema de rodízio. No entanto, os materiais que temos no Memorial são únicos. Se eles somem, o acervo fica prejudicado”, explicou.

Livros históricos

O catálogo do Memorial é formado pelo patrimônio pessoal do Dr. Maurity Escobar e da dona Maura Helena de Oliveira Simões, que foram doados após a morte dos dois.

Apesar de não serem naturais da cidade (o primeiro nasceu em Minas Gerais, enquanto a outra nasceu no Rio de Janeiro), o material que eles juntaram em vida foram destinados pela família deles para a Biblioteca Zeca Batista.

Inclusive, dentro do prédio há placas que eternizam a lembrança dos dois doadores, que colaboraram para a socialização do conhecimento dentro do município.