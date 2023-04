Homem é preso após matar e ocultar cadáver de rival por ciúmes da esposa, em Cristalina

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (14), após matar e ocultar o cadáver de Lindomar Cândido da Costa, na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito confessou o crime e afirmou que teria sido motivo por ciúmes e em um momento de fúria.

Aos agentes, ele contou que tudo ocorreu após Lindomar supostamente “ter mexido” com a esposa dele, o que desencadeou a raiva.

A vítima foi morta com golpes de machado, fazendo com que parte da cabeça se separasse do corpo.

Após ser preso, o suspeito levou os policiais até o local onde escondeu o corpo, próximo ao Rio São Marcos, divisa com Minas Gerais.

Lindomar foi encontrado enterrado dentro de um saco grande. Segundo o investigado, a cova teria sido escavada com picareta e uma pá.