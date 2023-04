Nome que a mãe colocou na primeira filha chama atenção após ser revelado o motivo da escolha

Uma mulher vem sendo duramente criticada nas redes sociais após expor qual o nome escolheu para a filha, em homenagem ao que mais ama na vida.

Identificada como Chantel no TikTok, a mãe começou as gravações contando que decidiu chamar a primogênita com um termo semelhante à comida preferida e, surpreendentemente, foi bem aceita pelos familiares. Porém, os internautas discordaram.

“Vou ser odiada pelo nome dela, mas vamos chamá-la de…. Pickle!”, disse a mãe de primeira viagem, afirmando que não se importa com os comentários. Pelo contrário, leva tudo com muito humor.

“Você ganha cinco minutos de vida toda vez que alguém pergunta se você realmente deu o nome de Pickle à sua filha”, disse em tom de humor na plataforma.

Em inúmeros comentários é possível ver os usuários revoltados. “Se prepare para ver sua pequena chegando da escola chorando porque a mãe quis fazer graça com o nome dela”, disse uma mulher.

“Lembre-se que estamos falando de uma pessoa, uma vida inteira, e não de um animal de estimação”, destacou outro muito bravo.