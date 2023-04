Saiba onde vacinar gratuitamente contra gripe e Covid-19 neste domingo (16), em Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia vai disponibilizar vacinação gratuita contra a gripe (influenza) e Covid-19 neste domingo (16). Também será oferecida testagem para detecção do coronavírus.

Para fazer a imunização e os testes, a população pode comparecer a três postos de saúde, entre as 8h e 17h. São eles: Centro Municipal de Vacinação (CMV), no setor Pedro Ludovico; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Domingos Viggiano, no Jardim América; e no Centro de Atenção Integral em Saúde do setor Urias Magalhães.

A Prefeitura também disponibiliza a plataforma Imunizagyn, onde os goianienses podem acompanhar o cronograma de vacinação e quais doses estão sendo oferecidas para aplicação.

Por outro lado, as testagens serão realizadas em quatro pontos da capital. Vale ressaltar que nos locais onde a modalidade é de tenda, é necessário agendamento, enquanto nos Drives não é preciso. São eles: