Novas imagens surgem e mostram truculência de grupo ao matar jovem em Campo Limpo de Goiás

Vítima aparece correndo e tenta fugir, mas não consegue se desvencilhar dos agressores

Natália Sezil - 13 de julho de 2025

Câmeras registraram momento em que grupo de amigos ataca o jovem. (Foto: Reprodução)

Novas imagens surgiram demonstrando o horror do homicídio realizado em Campo Limpo de Goiás, cidade vizinha a Anápolis, na madrugada deste domingo (13), quando morreu um jovem, de 19 anos.

O vídeo, obtido pelo Portal 6, foi feito por uma câmera de segurança logo acima de onde o ataque aconteceu. O registro mostra quando o grupo de amigos aparece correndo atrás da vítima, já em meio à confusão.

O jovem já aparece caindo, tropeçando na bicicleta que está jogada no meio-fio. Em seguida, ele tenta levantar, mas logo é alcançado pelos outros envolvidos.

Com a vítima ainda no chão, os cinco amigos se juntam para espancá-lo, direcionando socos e chutes, sem que ele tenha chance de se levantar. Os outros jovens continuam com os ataques, até esfaqueá-lo.

Em tempo

O homicídio aconteceu por volta das 3h30, quando a distribuidora que fica em frente ao local onde ocorreu o crime já estaria encerrando o expediente.

Segundo um dos envolvidos, de 19 anos, confessou à polícia, o grupo teria se desentendido com a vítima enquanto consumiam bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Ele também alegou que a vítima estava com um facão e fazia ameaças de morte. Depois do crime, os envolvidos fugiram.

Dois dos suspeitos já foram localizados e detidos pela Polícia Militar (PM), sendo levados até a delegacia geral de Anápolis.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado, para recolher o corpo e prosseguir com os exames periciais. O caso, agora, deve ficar sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por seguir com as investigações.

