73 mil goianos são vacinados contra gripe em Goiás, mas número segue abaixo da expectativa

Em uma semana, cerca de 73 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe em Goiás, mas número ainda está bem abaixo do esperado. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO).

O número é resultado da Campanha de Vacinação contra a Influenza, que estava prevista para começar no dia 10 de abril, mas foi antecipada pelo Governo de Goiás para o dia 04 deste mês devido ao aumento de casos de Srag.

Até o momento, três mortes por Influenza B foram confirmadas em Goiás e um total de 97 diagnósticos de Srag por influenza também foram registrados no estado.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, apesar da conquista, a quantidade de vacinados durante o período corresponde a apenas 0,3% do total de pessoas imunizadas no estado.

“A gente espera que até 31 de maio a procura aumente, lembrando que quanto mais rápido as pessoas se vacinarem, mais rápido elas estarão protegidas. Não podemos aceitar que que tenhamos mortes por doenças preveníveis por vacinas, hoje em dia”, alerta.

Vale lembrar que até o final da campanha de vacinação contra a Influenza, o objetivo é o de imunizar ao menos 90% das pessoas que integram os grupos prioritários.