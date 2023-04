Alerta da Prefeitura de Anápolis para quem ainda não pagou o IPTU 2023

A Prefeitura de Anápolis emitiu um alerta para os contribuintes que perderam a data para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em 2023.

Inicialmente, o prazo limite para a quitação à vista ou da primeira parcela do tributo era até 10 de abril.

No entanto, os contribuintes que perderam a data, ainda tem a possibilidade de dividir o pagamento em até oito vezes.

Ao valor é acrescido 1% de juros ao mês, além da multa, que é de 2% por atraso de até 90 dias e, acima desse período, 8%.

Os contribuintes devem retirar a 2ª via do tributo pelo Zap da Prefeitura, ou de forma presencial, na unidade do Rápido do Anashopping. Quem tem o número de inscrição do imóvel pode retirar online, acessando o Portal do Cidadão.

Estão isentos do pagamento aposentados e portadores de doenças graves, titularidade de um único imóvel com valor venal inferior a R$ 160 mil e que tenha renda mensal de até um salário mínimo, e para aqueles que têm imposto com valor igual ou inferior a R$ 30.