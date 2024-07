Cursinho preparatório oferece bolsa de 100% para o Enem em Anápolis

Oportunidade é destinada para pessoas que concluíram ensino médio e vão realizar exame neste ano

Davi Galvão - 26 de julho de 2024

Colégio Núcleo, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Colégio Núcleo, em Anápolis, está com oportunidade para quem deseja se preparar para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, com um processo seletivo ofertando bolsas de até 100%. O prazo de inscrição termina no dia 30 deste mês.

Para se candidatar, é necessário entrar em contato com o telefone 3702-0004 ou WhatsApp (62) 99849-1363, informando o nome, telefone para contato e horários disponíveis.

A bolsa é exclusiva para alunos que estão se preparando para realizar o Enem e que tenham concluído o ensino médio. A confirmação da inscrição será feita mediante a entrega de 1kg de açúcar ou café.

Os descontos funcionarão da seguinte maneira: todos que acertarem mais de 75% do certame serão agraciados com a bolsa integral. Para os demais, os dez primeiros colocados – abaixo de 75% – também terão redução na mensalidade, ofertada de maneira gradativa, a depender da colocação.

A prova será realizada já na próxima quinta-feira (1°), às 14h, na própria instituição de ensino, sendo que os candidatos deverão levar apenas uma caneta da cor azul.

Os preços especiais valem para as três unidades do Colégio Núcleo da cidade, localizadas no bairro Jundiaí, Maracanã e outra dentro do Anashopping.