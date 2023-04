Circuito Centro-Oeste de Parapente 2023 abre as inscrições para novas etapas da competição

A tradicional competição “Circuito Centro-Oeste de Parapente” (CICO) está com as inscrições abertas para os interessados em participar do evento.

A disputa acontecerá em duas etapas, sendo a primeira em Jandaia, entre os dias 20 e 23 abril, e a segunda em Formosa, entre os dias 07 e 11 de junho. O formulário de inscrição está disponível no site www.cicoparapente.esp.br.

O circuito visa reunir os melhores pilotos do Centro-oeste para a formação de um ranking. A partir da classificação, serão escolhidos alguns profissionais para participar do Campeonato Brasileiro.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, a prática de voo livre na competição é uma forma de fomentar o turismo nos municípios do estado.

Ao todo, participam da disputa os estados de Goiás, Tocantins (TO) e Distrito Federal (DF). Os três primeiros colocados de cada uma das unidades federativas irão representar o estado na Federação Goiana de Parapente no Campeonato Brasileiro de Parapente.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site.